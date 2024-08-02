Ученые узнали об эволюции птиц кое-что новое

Международная группа экспертов из США, Великобритании и Канады узнала нечто новое об эволюции птиц. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена связь между массовым вымиранием конца мелового периода 66 млн лет назад и стартом быстрой эволюции птиц.

Ученые поясняют, что мел-палеогеновое вымирание было вызвано падением на нашу планету огромного астероида – данная катастрофа привела к исчезновению динозавров наряду с 75% всех существовавших на Земле организмов.

Сейчас же специалисты рассмотрели эволюционную траекторию всех основных групп пернатых и выявили ключевые моменты, способствовавшие появлению более чем десять тысяч ныне живущих видов птиц.

Оказалось, что погубившее динозавров массовое вымирание вызвало сдвиги в нуклеотидах птичьего ДНК.

Так, в течение 3-5 миллионов лет после мел-палеогеновой катастрофы выжившие линии птиц имели тенденцию к развитию тела меньшего размера.

Исследователи добавляют, что также изменилось эмбриональное развитие многих видов пернатых, вследствие чего их птенцы стали проклевываться из яиц беспомощными и нуждающимися в кормлении со стороны взрослых.

Резюмируется, что это открытие дает возможность пересмотреть некоторые предположения эволюционной биологии относительно ранней истории птиц.

Ранее немцы выяснили о воронах кое-что удивительное.