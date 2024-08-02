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Новости > Итальянцы обнаружили… непорочное зачатие у акул

Итальянцы обнаружили… непорочное зачатие у акул

Агата Кловская
02.08.24 14:03
65
Итальянцы обнаружили… непорочное зачатие у акул

Эксперты из Экспериментального института зоопрофилактики Пьемонта в Италии поведали о кое-чем удивительном. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили первый случай непорочного зачатия среди акул вида Mustelus mustelus, известных также как акулы-собаки или европейские куньи акулы.

Итальянцы говорят, что у двух самок этих рыб, обитающих в аквариуме Кала Гоноле на острове Сардиния, с 2020-го года рождаются детеныши.

Также сказано, непорочное зачатие, или партогенез, при котором потомство может рождаться из неоплодотворенных яиц, встречается более чем у 15 тысяч видов, но до сих пор до конца не изучен.

Информируется, что акула-собака представляет собой акулу среднего размера, обитающую на мелководье и потенциально способную прожить до 25 лет.

Ученые отмечают, что данный вид классифицируется как уязвимый, а в течение следующих нескольких десятилетий ее популяция может сократиться вдвое.

Специалисты проанализировали ДНК потомства с целью исключить возможность того, что они были зачаты в результате длительного хранения спермы матерями.

Резюмируется, что лишь одна из акул, рожденных в результате партеногенеза в аквариуме, до сих пор жива. Две взрослые особи находятся в добром здравии, разделяя большой выставочный резервуар с другими средиземноморскими морскими видами.

Ранее бразильцев напугали кокаиновые акулы.

Тэги: ученые, акула, наука

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