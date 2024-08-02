Британцы рассказали о страшной опасности позднего отхода ко сну

Эксперты из Эксетерского университета в Великобритании поведали о том, почему спать нужно ложиться вовремя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, которые ложатся спать около полуночи или позже, риск развития сердечнососудистых заболеваний возрастает сразу на 25%.

Проведенное исследование длилось шесть лет – в нем участвовали более 80 тысяч мужчин и женщин.

Во время опыта британцы собрали данные об образе жизни участников и их режиме сна.

Также полученную информацию сопоставили с показателями физического здоровья людей.

В итоге выяснилось, что время отхода ко сну имеет большое значение для поддержания здоровья сердечнососудистой системы.

Сказано, что у тех, кто засыпал после полуночи, риск развития болезней сердца и сосудов повышался на четверть.

Подчеркивается, что наиболее подходящим временем для засыпания исследователи обозначили период между 22-00 и 23-00 – в это время организм находится в состоянии, которое способствует быстрому засыпанию и качественному сну.

В то же время, как уточняется, слишком ранний отход ко сну тоже не приносил пользы организму.

Резюмируется, что засыпание до 22-00 увеличивало вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами на 12%.

Ранее была выявлена связь между сном и диабетом.