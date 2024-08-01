Олимпиада в Париже: украинец Сергей Кулиш взял серебро в стрельбе из винтовки

В четверг, 1 августа, украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Спортсмен был вторым в стрельбе из винтовки из трех положений с расстояния 50 метров.

В сумме наш соотечественник 461,3 балла.

Напомним, что это вторая медаль в копилке Украины на Олимпийских играх – ранее бронзу взяла фехтовальщица Ольга Харлан.

Добавим, что Сергей Кулиш является серебряным призером Олимпийских игр 2016-го года в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Ранее Олимпийскую деревню в Париже накрыла волна краж.