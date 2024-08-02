В США появился первый в мире робот-стоматолог

Американцы совершили прорыв в стоматологии. Робот с встроенным искусственным интеллектом компании Perceptive провел первую в мире абсолютно автоматизированную стоматологическую процедуру.

Пациентом стал гражданин США.

Сообщается, что система Perceptive оснащена программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, а медицинские процедуры проводит роботизированная рука.

Ожидается, что технология поможет проводить стоматологические процедуры быстрее.

Планируется, что одну коронку можно будет установить за пятнадцать минут – сейчас это занимает два часа.

Ранее стало известно, почему роботы медленно бегают.