В США появился первый в мире робот-стоматолог

Американцы совершили прорыв в стоматологии. Робот с встроенным искусственным интеллектом компании Perceptive провел первую в мире абсолютно автоматизированную стоматологическую процедуру.
Пациентом стал гражданин США.
Сообщается, что система Perceptive оснащена программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, а медицинские процедуры проводит роботизированная рука.
Ожидается, что технология поможет проводить стоматологические процедуры быстрее.
Планируется, что одну коронку можно будет установить за пятнадцать минут – сейчас это занимает два часа.
Ранее стало известно, почему роботы медленно бегают.