Украинцы стали чаще покупать новые авто – названы самые популярные марки

В прошлом июле в Украине вырос спрос на новые автомобили. За месяц было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых машин.

Как сообщает «Укравтопром», это сразу на 20% больше, чем было в 2023-м году.

При этом по отношению к июню продажи выросли на 24%.

Какие марки самые популярные?

Лидирует Toyota – украинцы купили 1 024 таких авто.

Далее в списке следуют BMW (628), Renault (587), Skoda (378) и Volkswagen (334).

Уточняется, что Renault Duster стал бестселлером месяца, так как было продано 541 единиц этой машины.

Всего с начала 2024-го года в нашей стране было зарегистрировано более 39,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее украинцы раскупили все автомобили в салонах после налоговых инициатив Кабмина.