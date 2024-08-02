У американцев возникли серьезные проблемы с постройкой базы на Луне

С планами NASA построить на Луне базу Gateway возникли большие проблемы. О том, что происходит на самом деле, сказано в докладе счетной палаты США.

Среди прочего, в документе говорится: «Данная программа сталкивается с рядом серьезных сложностей».

Там добавили, что NASA уже заявило своей целью осуществить запуск двух первых составляющих будущей станции (двигательного и жилого отсеков) в декабре 2027-го года, а стоимость этого этапа миссии оценивалась в 5,3 миллиарда долларов.

Информируется: «NASA предпринимает шаги, чтобы обеспечить готовность Gateway. Но вес этих частей слишком велик, а потому, если он не будет сокращен, они могут быть не способны достичь правильной лунной орбиты после их запуска».

Специалисты рассказали, что ожидаемая осенью этого года публикация реальных достижений и графика будущих работ должна быть учтена для планирования будущих лунных миссий, прежде всего миссии «Артемида-4», которая должна отправить на лунную орбиту четырех астронавтов, которые будут вести работы на Gateway, а также осуществят вторую посадку на Луну.

Сообщается, что для того, чтобы гарантировать нормальную работу всех систем станции к прибытию астронавтов, оба ее блока должны быть запущены как минимум за двенадцать месяцев до запуска миссии «Артемида-4», которая сегодня планируется на сентябрь 2028-го года.

Ранее ученые выяснили, где на Луне можно построить подземную базу.