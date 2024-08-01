Трамп заявил, что Харрис пыталась предотвратить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп снова заговорил о войне в Украине. Кандидат на пост главы государства от Республиканской партии сделал заявление на митинге в Пенсильвании.

Так, по его словам, вице-президента Камалу Харрис отправляли предотвратить ее.

Он отметил: «Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Владимиром Путиным, чтобы удержать его от вторжения в Украину».

Дональд Трамп добавил: «Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке».

Ранее Трамп озаботился расовой принадлежностью Харрис.