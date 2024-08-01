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Новости > В Украине с 1 августа будут выдавать водительские права нового образца

В Украине с 1 августа будут выдавать водительские права нового образца

Агата Кловская
01.08.24 16:44
163
В Украине с 1 августа будут выдавать водительские права нового образца

Сервисные центры МВД с 1 августа 2024 года будут выдавать бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца. У них будут дополнительные элементы защиты. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, сообщает пресс-служба МВД.

«На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов», — сказал Рудык.

Представитель МВД сообщил о еще одном элементе защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые уже выдаются. Это QR-код, расположенный в правом нижнем углу, содержащий ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы.

«После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр — серия, номер документа и данные о транспортном средстве», — рассказал он.

Как отметили в пресс-службе МВД, все документы, выданные ранее в сервисных центрах МВД, остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

Рудик рассказал, что Главный сервисный центр МВД активно сотрудничает с Киберполицией по противодействию изготовлению фальшивых документов. «Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Поэтому все выявленные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные», — сказал он.

Напомним, водительские права в Украине будут выдавать пo-новому.

Тэги: Украина, общество, водительские права

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