Цена золота преодолела еще одну знаковую психологическую отметку

Цена на золото продолжает расти. Об этом говорят данные свежих торгов.
Так, в четверг, 1 августа, за тройскую унцию впервые давали 2 502,6 доллара – столько платили за декабрьские фьючерсы на этот драгоценный метал на нью-йоркской бирже Comex.
При этом сентябрьский фьючерс на серебро дорожает до 29,062 доллара за унцию.
Эксперты напоминают, что накануне были опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
Добавим, что индекс доллара, то есть курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США, снижается на 0,13%, до 103,96.
Ранее мы публиковали обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года.