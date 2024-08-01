Цена золота преодолела еще одну знаковую психологическую отметку

Цена на золото продолжает расти. Об этом говорят данные свежих торгов.

Так, в четверг, 1 августа, за тройскую унцию впервые давали 2 502,6 доллара – столько платили за декабрьские фьючерсы на этот драгоценный метал на нью-йоркской бирже Comex.

При этом сентябрьский фьючерс на серебро дорожает до 29,062 доллара за унцию.

Эксперты напоминают, что накануне были опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

Добавим, что индекс доллара, то есть курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США, снижается на 0,13%, до 103,96.

Ранее мы публиковали обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года.