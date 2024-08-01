Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

Китай должен оказывать влияние на Российскую Федерацию, чтобы закончить эту войну. Пекин не должен быть посредником, он должен действовать. Об этом в интервью для французских СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай — неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав», — сказал президент.

Зеленский призвал Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы Кремль прекратил войну, которая продолжается в Украине уже два с половиной года.

«Я бы хотел бы, чтобы они (Китай) не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот», — настоял глава Украины.

Президент подчеркнул, что в войне, в которой есть агрессор не стоит занимать посредническую позицию.

«Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. И поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция», — подчеркнул он.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехдневный визит в Китае. В Пекин он прибыл по приглашению китайского коллеги Ван И.

В ходе встречи министры обсудили войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.

Напомним, Украина не против РФ на втором Саммите мира.