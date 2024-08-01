Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

Агата Кловская
01.08.24 15:41
151
Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

Китай должен оказывать влияние на Российскую Федерацию, чтобы закончить эту войну. Пекин не должен быть посредником, он должен действовать. Об этом в интервью для французских СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай — неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав», — сказал президент.

Зеленский призвал Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы Кремль прекратил войну, которая продолжается в Украине уже два с половиной года.

«Я бы хотел бы, чтобы они (Китай) не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот», — настоял глава Украины.

Президент подчеркнул, что в войне, в которой есть агрессор не стоит занимать посредническую позицию.

«Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. И поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция», — подчеркнул он.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехдневный визит в Китае. В Пекин он прибыл по приглашению китайского коллеги Ван И.

В ходе встречи министры обсудили войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.

Напомним, Украина не против РФ на втором Саммите мира.

Тэги: Китай, Владимир Зеленский, война в Украине

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.08.24 16:44

В Украине с 1 августа будут выдавать водительские права нового образца

01.08.24 16:15

Ученые уверяют, что знают, как остановить облысение

01.08.24 15:03

Стало известно, как погода влияет на психику человека

01.08.24 14:47

Оказалось, что алкоголизм таки ведет к импотенции

01.08.24 14:33

Украина работает над тем, чтобы энергетика была вне ракетных атак РФ

01.08.24 13:55

Названы регионы планеты, в которых станет невозможно жить из-за глобального потепления

01.08.24 13:47

Оккупанты критически загрязнили Азовское море, — ЦНС

01.08.24 13:19

Если бы у нас не было полурешений и полусанкций, мы бы уже остановили Путина, — Зеленский

01.08.24 13:02

Украинцы стали чаще покупать новые авто – названы самые популярные марки

01.08.24 11:27

Зеленский ответил, почему РФ имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать

01.08.24 10:58

ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке

01.08.24 09:14

Стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина

01.08.24 09:05

«Укрэнерго» анонсировало третий день без отключений

31.07.24 15:15

Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

31.07.24 11:42

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию, — СМИ

31.07.24 10:42

США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, — WSJ

31.07.24 09:57

РФ совершила самую массированную дроновую атаку на Киев за год

31.07.24 09:49

В Украине отключения света сегодня не прогнозируются

30.07.24 15:34

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы

26.07.24 17:48

Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

29.07.24 16:25

Синоптики дали прогноз на август

26.07.24 16:47

Американцы научились добывать воду… из воздуха

26.07.24 09:48

«Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света

26.07.24 14:43

Канадцы разгадали еще одну космическую тайну

26.07.24 09:27

Лудоманы в Украине… остались без кредитов

26.07.24 13:38

Озвучена еще одна веская причина завести домашнее животное

30.07.24 12:32

Ученые раскрыли пикантный секрет первых свиданий

26.07.24 07:46

Названы самые полезные злаки для похудения

30.07.24 12:31

Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

Фото и Видео
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.