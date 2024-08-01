Украина работает над тем, чтобы энергетика была вне ракетных атак РФ

Украина уже работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура страны была обезопасена от будущих ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским СМИ — AFP, Le Monde, L’Equipe и Libération.

По словам Зеленского, Украина уже в определенной степени восстановила часть энергетической инфраструктуры. В частности, речь об атомных блоках на станциях и тепловой генерации.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы энергетика была. И чтобы энергетика была осенью и зимой. Но может сработать и наш саммит мира, на который мы рассчитываем, там, где есть вопросы энергетической безопасности. Будет ответная встреча на уровне советников безопасности разных стран». Будет эта встреча так же, как и будет встреча по свободному мореходству«, — рассказал президент.

Он отметил, что надеется, что эти встречи состоятся летом. Однако отметил, что у политиков есть перерыв и отпуск.

«Мы сейчас пытаемся все это организовать. Нам не до отпусков. Организовать эти встречи. И чтобы было решение, чтобы энергетическая сеть была вне ракетных атак. И чтобы зерновые коридоры Черного и Азовского морей также были вне любых атак. То есть, если мы в небе и в море найдем эту тишину, я считаю, что никаких сигналов для людей, чтобы уезжать, не будет», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике.