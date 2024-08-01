Оккупанты критически загрязнили Азовское море, — ЦНС

Во временно оккупированном Гениченском районе Херсонской области зафиксированы факты критического загрязнения Азовского моря. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что одним из районов, где вода наиболее загрязнена, является Арабатская стрелка. Там морская вода стала опасна не только для людей, но и для морской фауны, в частности для дельфинов.

«Вырубка лесов, загрязнение водоемов, в конце концов, вспышка холеры в Крыму — это результаты преступной деятельности россиян на временно оккупированных территориях Украины», — сообщили в ЦНС, добавив, что ежедневно открывают все новые факты произвола врага.

Напомним, в Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов.