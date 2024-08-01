Зеленский объяснил сложности мобилизации

Темпы пополнения ВСУ с принятием нового мобилизационного закона выросли, но новобранцы еще не успели добраться до фронта. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил президент Владимир Зеленский.

«Военное командование мне говорит, что темпы мобилизации выросли. На поле боя не хватает людей, поскольку все еще учатся. Мы не россияне. В России некоторые солдаты прошли лишь семидневную подготовку перед отправкой на фронт. У нас ребята должны быть на тренировках не менее двух месяцев», — объяснил глава государства.

По его словам, бороться с Россией численностью — сложный вызов.

«Последние три-четыре недели они теряли тысячу людей в день, тысячу убитых и раненых. Они сумасшедшие. Путин сошел с ума. Как ты можешь ежедневно убивать тысячу своих людей? За год войны он принесет в жертву 300 тысяч. Более 500 000 его солдат уже убиты или ранены», — заметил Зеленский.

Россию нужно изолировать от остального мира, чтобы они не могли финансировать войну за счет экспорта энергоресурсов, подчеркну лидер страны.

«Цель Путина — уничтожить нас всех. Мы переживаем решающий момент нашей истории. Я это не пафосно говорю, не для книг и не для памяти, я это говорю, чтобы мы выжили. Украина борется за свое выживание. Если бы весь мир думал так, как мы, я уверен, что мы бы уже остановили их», — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский ответил, почему РФ имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать.