Шмыгаль рассказал, где найдет деньги на армию

Украина должна до конца года найти дополнительные 500 млрд грн для финансирования обороны. Четверть этой суммы предполагается привлечь за счет пересмотра налоговой политики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что эта тема обсуждалась во время встречи с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

«Ключевой вопрос — ресурсы на оборону. До конца года наше войско нуждается в дополнительных 500 млрд грн. 3/4 этой суммы будет получено благодаря увеличению внутренних заимствований, а также перевыполнению доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики. 1/4 из этой суммы — это пересмотр налогов», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство направляет каждую гривну налогов предпринимателей на обеспечение армии и выплаты военным, в то время как другие расходы покрываются международными партнерами. Он также выразил благодарность добросовестным налогоплательщикам за их поддержку Вооруженных сил Украины и государства.

Премьер-министр отметил, что эта встреча стала началом диалога между правительством и бизнесом для поиска эффективных решений в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что бизнес оказывает влияние на принятие решений и остается важным партнером в процессе обсуждения.

Напомним, Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине.