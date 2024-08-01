Зеленский ответил, почему РФ имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать

У Украины есть 14 подготовленных бригад для того, чтобы они заменили бойцов ВСУ на линии фронта. Однако эти бригады не имеют должного вооружения и обеспечения. Об этом в интервью четырем французским СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский ответил, что сейчас есть несколько причин тому, что у РФ есть определенные успехи на фронте в Украине.

Одна из них — недостаточное обеспечение оружием и другими комплектующими. В частности, речь идет о 14 бригадах, которые уже подготовлены, но недостаточно укомплектованы.

«Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. И все очень просто. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты, это укомплектация 14 этих бригад. считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить?», — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что те пакеты военной помощи, которые были недавно приняты странами-партнерами, будут направлены на укомплектование именно этих бригад. Но в то же время военным, которые находятся на фронте, тоже нужно вооружение.

По его мнению, если Украина сможет обеспечить оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить РФ.

«Вот вам и ответ, когда мы сможем их остановить. Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость — это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время — это жизнь людей. Первая причина. Я думаю, что она самая главная, эта причина», — резюмировал глава государства.

Вторая же причина, по его мнению, это факт того, что идущие вперед россияне боятся возвращаться назад. Вероятно, это связано с тем, что при попытке пойти назад их убивают свои же.

«Это правда. И это правда — их там убивают, если они бегут назад... Это точно ни о демократии, ни о свободе, ни о чем. Вот вам и ответ. Это второй. Мы не можем убивать своих людей. И не будем этого делать. А россияне не хотят об этом думать, они их не считают», — от метил президент Украины.

Он заметил, когда есть такая разница подхода к свободе и правам людей с твоим врагом, то необходимо иметь другое преимущество. Другое преимущество — это оружие, технологии.

«И вот вам третья причина. Возможность использовать это оружие так, как нам нужно. И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира желают, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, поэтому «Украина не может быть против этой инициативы».