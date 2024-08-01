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Новости > Американского журналиста Эвана Гершковича освободили из российской неволи

Американского журналиста Эвана Гершковича освободили из российской неволи

Агата Кловская
01.08.24 11:17
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Американского журналиста Эвана Гершковича освободили из российской неволи

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович освобожден из заключения в Российской Федерации. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что завтра Гершкович вернется в Соединенные Штаты.

На днях словенский телеканал N1 анонсировал подготовку большого обмена заключенными между США, Германией и Россией и Беларусью.

Один из кандидатов на обмен — американский журналист Эван Гершкович. Недавно российский суд присудил ему 16 лет лишения свободы за якобы сбор информации для спецслужб США о производителе танков в Екатеринбурге.

Кроме того, из российских колоний и СИЗО исчез ряд политзаключенных. Среди них — оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.

Напомним, украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в тюрьмах РФ.

Тэги: США, Россия, тюрьма, Эван Гершкович

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