ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке

Высокопоставленные дипломаты Евросоюза и США провели срочные переговоры на Ближнем Востоке для избежания масштабной войны в регионе после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.

В частности, заместитель председателя внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора проводил «жизненно важные» переговоры в Тегеране, тогда как координатор Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, Бретт Макгурк — в Саудовской Аравии.

Как заявили изданию источники, дискуссии сконцентрированы на том, чтобы уговорить Иран либо не отвечать на эту атаку, в которой он обвиняет Израиль, либо ограничиться символическими действиями.

«Со вчерашней ночи все оказывают давление на Тегеран для того, чтобы он не отвечал и сдержался», — рассказал изданию западный дипломат, вовлеченный в переговорный процесс.

Напомним, Иран грозится нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС.