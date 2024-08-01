Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 579 490 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 1 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 579 490 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 399 танков, 16 203 боевые бронированные машины, 16 119 артиллерийских систем, 1 132 РСЗО, 907 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 968 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 407 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 816 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 713 единиц специальной техники.

Ранее стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина.