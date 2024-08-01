Иран грозится нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в среду, 31 июля, сообщило The New York Times со ссылкой на троих иранских чиновников.

«Хаменеи отдал приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром, вскоре после того, как Иран объявил об убийстве Хании», — сообщили три иранских чиновника, среди которых двое членов Революционной гвардии.

Пока непонятно, насколько жестким будет ответ Ирана, и будет ли он калибровать свою атаку, чтобы избежать эскалации, как это произошло в апреле. Иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки дронов и ракет на военные объекты вблизи Тель-Авива и Хайфы, но попытается избегать ударов по гражданским объектам, заявили иранские официальные лица.

Одним из рассматриваемых вариантов является скоординированная атака со стороны Ирана и других фронтов, где он имеет союзнические силы — в том числе Йемена, Сирии и Ирака — для достижения «максимального эффекта».

«Хаменеи, за которым остается последнее слово во всех государственных делах и также является главнокомандующим вооруженными силами, поручил военным командирам Революционной гвардии и армии подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если война расширится и Израиль или Соединенные Штаты нанесут удар», — сообщили официальные лица.

Напомним, в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Хании.