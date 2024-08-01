Украина не против РФ на втором Саммите мира, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что большинство стран мира желают, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, поэтому «Украина не может быть против этой инициативы».

«Я сказал, мы договаривались, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, (если) весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно остановить их. И там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года... Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины — это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не означает, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет готов план, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласятся с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатично, если Россия захочет», — пояснил глава государства.

По его словам, до конца ноября украинские власти должны подготовить план, который будет основан на Формуле мира, которая была представлена ​​уже публично на первом Саммите мира.

«Я сказал, что ко второму Саммиту я ставлю такие даты нашим дипломатам, и просил об этом международных наших партнеров, чтобы мы до ноября могли закончить с этим документом. И там будет все прописано. И там будет и территориальная целостность, и суверенитет и прочее. И вот этот план будет ко второму Саммиту подготовлен», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю.