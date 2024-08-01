Украина не против РФ на втором Саммите мира, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что большинство стран мира желают, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, поэтому «Украина не может быть против этой инициативы».
«Я сказал, мы договаривались, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, (если) весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно остановить их. И там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года... Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины — это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не означает, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет готов план, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласятся с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатично, если Россия захочет», — пояснил глава государства.
По его словам, до конца ноября украинские власти должны подготовить план, который будет основан на Формуле мира, которая была представлена уже публично на первом Саммите мира.
«Я сказал, что ко второму Саммиту я ставлю такие даты нашим дипломатам, и просил об этом международных наших партнеров, чтобы мы до ноября могли закончить с этим документом. И там будет все прописано. И там будет и территориальная целостность, и суверенитет и прочее. И вот этот план будет ко второму Саммиту подготовлен», — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю.