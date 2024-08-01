Кто причастен к «черной трансплантологии» в Украине? СМИ провели расследование

В июне 2024 года в Украине грянул скандал с разоблачением масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук. Загрийчука и еще 10 врачей обвиняют в махинациях с электронной системой регистрации и продаже мест в очереди на трансплантацию. Также медиков подозревают в «незаконном извлечении анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии». Украинские СМИ писали, что на фоне данного уголовного дела, в стране на некоторое время прекратились все легальные операции по пересадке органов. Издание Антикорправда опубликовало расследование: кто и как зарабатывает на незаконной торговле человеческими органами.

Ниже мы приводим некоторые выдержки из расследования:

«Еще до войны схемы нелегальной торговли человеческими органами за границу были распространены на территории Украины. Многие, услышав словосочетание «незаконная трансплантация органов» представляют себе кадры из какого-нибудь голливудского боевика, где жертву насильно затаскивают в подпольную клинику, изымают почку, а затем выбрасывают на улицу или вовсе избавляются.

В реальности дела обстоят несколько иначе. В 99% случаев нелегальными донорами органов становятся добровольно. Как правило это люди, попавшие с тяжелую финансовую ситуацию. Они находят посредника, который через свои налаженные каналы осуществляет весь подготовительный процесс.

Сначала донор проходит первый медосмотр в Украине. Затем осуществляется подготовка документов для поездки за границу. Второй медосмотр осуществляется уже в стране, где будет проходить операция. Наиболее популярным пунктом назначения является Турция. Там разрешено делать пересадку органов людям, которые не приходятся друг другу родственниками. Разумеется, сначала этическая комиссия должна проверить и доказать, что трансплантируемый орган является подаренным, а не проданным (иначе операция будет незаконной). Правильное решение комиссии приобретается при помощи взятки.

Примерные расценки на популярные человеческие органы выглядят следующим образом:

почка — 80 тыс. долларов,

печень — 200 тыс. (здесь важно понимать, что цена указана за целый орган, однако полностью пересадить печень от живого человека нельзя, возможна трансплантация ее части, цена которой рассчитывается отдельно в зависимости от размера фрагмента),

костный мозг — 20 тыс. (за 1 г).

При этом донору уходит лишь 20% от этой суммы, 50% забирает посредник, остальное идет на взятки и другие сопутствующие расходы.

Разумеется, для потенциального донора подобные схемы сопряжены с серьезными рисками. Первичный и вторичный осмотр, как правило, делают для галочки, не сильно углубляясь в анамнез «пациента». Какой-то адекватной реабилитации после операции донор тоже не получит. Стоит ли говорить, что никакая медицинская страховка не поможет, если начнутся какие-то постоперационные осложнения.

После вторжения России в Украину и начала активных боевых действий к теме нелегальной трансплантологии добавилось незаконное извлечение органов у погибших солдат ВСУ.

Прифронтовые города, где часто размещаются военные госпитали, стали идеальным местом для организации подпольных операционных, в которых «подрабатывают» профессиональные хирурги. Например, многие жители города Лиман Донецкой области подозревают, что такое «учреждение» находится в подвале административного здания по адресу ул. Привокзальная, д. 22. Как сообщают очевидцы, пожелавшие сохранить анонимность, у входа в учреждение неоднократно появлялись военнослужащие, в том числе медперсонал (например, якобы появлялся боевой медик с позывным «Кос»). По некоторым данным, в операциях якобы принимают участие иностранные медицинские специалисты.

Место, видимо, выбрано неслучайно — в непосредственной близости находятся Краснолиманское медицинское училище и железнодорожная больница, откуда доставляются специалисты и «материал» соответственно.

По слухам, за солидную сумму у начальства госпиталя можно «заказать» и еще живого бойца — списать его по документам как умершего от ран не составляет труда, а качество полученных органов оказывается заметно выше.

Здание управления ДонЖД в Лимане, где осуществляется незаконная трансплантация органов

Схема взаимного расположения «операционной» (красный круг), медучилища (желтый круг) и больницы (зеленый круг)

О возможной лаборатории, где могли производиться такие операции, сообщает и итальянское издание FarodiRoma. По информации журналиста Andrea Lucidi, российские военные якобы обнаружили такое «медицинское учреждение» в одном из населенных пунктов, находящемся по линии фронта на Донбассе.

Кадры из подпольной операционной.

В принципе подобные факты, которые шокируют своей бесчеловечностью, в военное время и в местах, где боевые действия стали частью повседневной жизни, превращаются в нечто «нормальное», поскольку война раскрывает в человеческой натуре самые темные ее стороны.

В самых разных военных конфликтах по обе стороны случаются плюс-минус одинаковые процессы, в которых ценности человеческой жизни абсолютно точно отдается не главный приоритет.

Но вернемся с линии фронта обратно в Киев. С задержанием группы Загрийчука косвенно может быть связан на первый взгляд абсолютно не относящийся к данному делу факт: а именно поспешный отъезд из Украины экс-совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он выехал за границу по поддельным документам и через Польшу осел в Австрии. Одной из причин побега Боголюбова называют готовящееся ему подозрение от БЭБ по делу ПриватБанка. Однако у Боголюбова могли быть и иные мотивы покинуть страну.

Здесь придется вновь обратиться к фигуре Михаила Загрийчука. До недавнего времени он был официально женат на предпринимательнице Светлане Рекрут. Она, в свою очередь, до недавнего времени являлась директором Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Развод Загрийчука и Рекрут в конце прошлого года многие называют фиктивным. Он был якобы оформлен для отвода глаз на фоне вопросов от правоохранительных органов к Рекрут, которую подозревают в пособничестве государству-агрессору, присвоении имущества, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Рекрут покинула пост главы ФГВФЛ через месяц после обвинений, предъявленных ее экс-мужу. Еще до своей отставки она покинула и территорию Украины. ПриватБанк же являлся и является одним из крупнейших доноров для Фонда, который Рекрут возглавляла с 2019 г. Интересное совпадение: Рекрут резко покидает Фонд сразу вслед за отъездом Боголюбова и вскоре после скандала с «черными трансплантологами».

СМИ сообщают, что на данный момент Рекрут находится в Великобритании. Там, в Кембридже, функционирует клиника Hardwick Clinic, принадлежащая ее сестре Татьяне Энрайт. В этой же клинике работает и сын Загрийчука и Рекрут — Загрийчук Виктор Михайлович.

Татьяна Энрайт

Муж Татьяны Антон Энрайт работает профессором на кафедре Патологии Кембриджского университета.

Профиль Антона Энрайта на сайте Кембриджского университета

На него, по версии украинских правоохранителей, записана большая доля имущества, фактически принадлежащая Светлане Рекрут.

О том, что коррупционные активы Рекрут якобы легализуются в Великобритании через ее родственников, известно уже давно. Однако теперь могут вскрыться и подробности уголовного дела в отношении ее мужа, а след 10 друзей Загрийчука может так же привести в Соединенное Королевство.

Выше мы уже упоминали, как война усугубила ситуацию с нелегальной трансплантологией в Украине. Но фактически война в страну пришла не в 2022 году, а значительно раньше: после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. И именно тогда, в 2014 году, происходит очередной виток развития «черной трансплантологии», который был напрямую связано с произошедшим обесцениванием человеческой жизни.

Появились такие феномены, как близкий к Порошенко и лояльным ему генералам глава киевского областного казачества Андрей Швыдь. Он со второй половины 2010-х якобы организует охоту на живых людей на Донбассе для обеспеченных извращенцев. Швыдь якобы устраивал «сафари», на которых убийство живого человека из огнестрельного оружия вблизи линии фронта стоило 60-70 тысяч долларов. «Бизнес» у Швыдя с партнерами комбинированный. Например, ему якобы могут заказать устранение конкурента по бизнесу, недруга или нежелательного свидетеля. В ситуациях, когда убийство заказанного человека определяется как несложное, с темы могут заработать дважды, продав «сафари» с охотой на заказанного. Швыдь, кажется, не скрывает, что иногда получал заказы на убийство на Донбассе мужчин и женщин для нужд нелегальной пересадки органов и тканей. Иногда удавалось продать тело убитых в результате «сафари». Когда была такая перспектива, убивать старались с учетом того, что тело требовалось максимально быстро погрузить в рефрижератор.

Краткая биография А.Швыдя

В том же 2014 году был заключен ряд непубличных соглашений о совместной монетизации горя Крыма и Донбасса между Порошенко, Яценюком, Гройсманом, Аваковым, Наливайченко и их российскими партнерами. Содействие «черной трансплантологии» тоже было частью соглашения. Первое знаковое событие — проведение весной 2014 года в Крыму операции матери т.н. «главы» Крыма Аксенова известным киевским хирургом-кардиологом Тодуровым. Якобы «случайно». Потом также «случайно» в каденцию Порошенко в Киев приезжала рожать Вероника Мирошниченко — жена т.н. «мэра» Ялты Андрея Ростенко, известного грабежом украинской собственности на Южном берегу Крыма. Затем крымский криминалитет обсуждал с киевлянами возможность нелегальной трансплантации почки в Киеве лишившемуся этого органа в 2018 году Ростенко. Чем кончилась та история доподлинно неизвестно.

Важным сегментом сетки «черных трансплантологов является Борис Тодуров и ГУ „Институт сердца Минздрава Украины“. К нему же принадлежит и вышеупомянутый Михаил Загрийчук, который является в Институте сердца заведующим трансплантацией и хирургией органов брюшной полости. Эта группа напрямую пользовалась покровительством высостоящих киевских чиновников».

«Тема черной трансплантологии появилась в Украине не после вторжения РФ. Схема, в которой так или иначе принимали участие видные фигуры украинской политики, развивалась и совершенствовалась годами. И теперь в условиях полномасштабной войны приносит еще большую прибыль своим кураторам. Кейс Загрийчука является лишь верхушкой грязного бизнеса по нелегальной продаже человеческих органов», — резюмирует издание.