Озвучено количество внутренних переселенцев, которым продолжают выплачивать помощь

За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.

В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля были профинансированы на общую сумму более 90 млн гривен. Эти средства были направлены на более 12 тысяч лицевых счетов внутренне перемещенных лиц. Среди них и внутренние переселенцы, которым не поступила назначенная денежная помощь на проживание в первом выплатном периоде июля.

Напомним, Верещук сказала, сколько в Украине насчитывается ВПЛ.