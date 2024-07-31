Глава Пентагона обеспокоен продвижением армии РФ в Украине

Соединенные Штаты также обеспокоены успехами России в Украине, которой США продолжат оказывать помощь в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции на Филиппинах Остин сказал, что его воодушевляет способность Украины набирать больше людей для укрепления своих рядов.

«Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы подтвердить, что они могут устоять. Украинцы — очень решительные люди», — сказал он.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 578 120 солдат.