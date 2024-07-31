Во время удара по аэродрому «Оленья» были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, — ГУР

В результате атаки на военный аэродром «Оленья» в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

«Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте № 33 и борте № 31», — сказал Юсов.

По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.

«Но предварительно можем сказать, что борт № 33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт № 31 тоже определенные повреждения корпуса», — рассказал представитель ГУР.

Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.

На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: «Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники».

Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому «московскому времени».

Напомним, РФ совершила самую массированную дроновую атаку на Киев за год.