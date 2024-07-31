В Татарстане смерч разбросал самолеты и вертолеты на аэродроме

В Республике Татарстан (РФ) прошел мощный смерч вечером 30 июля. В результате стихии в аэропорту Бегишево российского Нижнекамска повреждены самолеты и вертолеты. Видео и фото распространили местные телеграммы-каналы.

В настоящее время ущерб оценивается в миллионы долларов.

На видео можно увидеть, как смерч разбросал самолеты. Сообщается, что стихия подняла в атмосферу несколько легкомоторных самолетов Diamond-42 и вертолет.

В то же время в зданиях смерч снес крыши, обшивку и вышиб окна. Также поврежден ангар с техникой аэропорта. Свалены деревья и забор.

Напомним, опубликовано видео эпичного смерча в Крыму.