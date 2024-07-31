Британка ожила… после самоубийства

Настоящее чудо произошло в Великобритании. О нем пишет издание My London.

32-летняя Эммы Прайс пытались покончить жизнь самоубийством после издевательств на работе в Питси, Эссекс, приняв огромную дозу лекарств. После этого у нее умер мозг.

Однако, неожиданно, она ожила буквально за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения.

Указывается, что после попытки суицида британка перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Вскоре медики констатировали, что девушка больше не очнется.

Ее родители уже начали готовиться к похоронам, так как планировалось отключение от аппарата жизнеобеспечения, но она внезапно неожиданно открыла глаза.

Сообщается, что пациентка сумела продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более получаса.

Сейчас бедолага уже может коммуницировать с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.

Врачи разводят руками, не зная, как объяснить такое.

Ранее амеба съела мозг израильтянина.