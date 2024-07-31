Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Microsoft произошел очередной сбой

В Microsoft произошел очередной сбой

Агата Кловская
31.07.24 11:23
144
В Microsoft произошел очередной сбой

Компания Microsoft извинилась перед пользователями за второй глобальный сбой за неделю. В этот раз он коснулся облачной платформы Microsoft Azure, отвечающей за вычисление во многих продуктах компании, а также сервиса Microsoft 365. Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что в результате инцидента произошли перебои в работе широкой линейки программ — от электронной почты Outlook до популярной игры Minecraft.

Также мониторинговые ресурсы зафиксировали проблемы с тысячами интернет-сайтов: от обслуживающих судебную систему Соединенного Королевства до сервиса по приобретению билетов на игры нидерландского футбольного клуба Твенте.

В Microsoft заверили, что их специалисты работают над устранением сбоя, однако не смогли спрогнозировать, когда все продукты вернутся к полноценной работе.

Напомним, в мире начался цифровой апокалипсис.

Тэги: Microsoft, сбой

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.07.24 13:13

Во время удара по аэродрому «Оленья» были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, — ГУР

31.07.24 12:48

Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров

31.07.24 12:28

Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании

31.07.24 12:24

Ученые выяснили о происхождении жизни на Земле кое-что новое

31.07.24 12:14

В Татарстане смерч разбросал самолеты и вертолеты на аэродроме

31.07.24 11:42

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию, — СМИ

31.07.24 11:23

«Космолот»: пророссийское казино чистит карманы украинцев, - СМИ

31.07.24 11:05

Харрис добавила Трампу повода для грусти

31.07.24 10:46

Британка ожила… после самоубийства

31.07.24 11:42

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию, — СМИ

31.07.24 10:42

США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, — WSJ

31.07.24 09:57

РФ совершила самую массированную дроновую атаку на Киев за год

31.07.24 09:49

В Украине отключений света сегодня не прогнозируется

30.07.24 15:34

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы

30.07.24 11:55

В США назвали пять основных компонентов для экономического восстановления Украины

30.07.24 09:47

Сегодняшний день должен пройти без отключений электричества

29.07.24 15:36

Десятки ученых призвали НАТО пригласить Украину в Альянс

29.07.24 12:12

В Киеве и ряде областей света сегодня будет еще больше

29.07.24 11:46

В ВСУ сообщили о потерях россиян за неделю

24.07.24 13:51

Командующий армией Британии призывает готовиться к войне через три года

26.07.24 17:48

Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

24.07.24 15:18

Света в Украине станет еще больше

25.07.24 00:01

Накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса

24.07.24 16:32

Австралийцы поведали об опасности безалкогольных вина и пива

24.07.24 15:54

Стало известно о жутком вреде алкоголя для подростков

26.07.24 16:47

Американцы научились добывать воду… из воздуха

26.07.24 14:43

Канадцы разгадали еще одну космическую тайну

25.07.24 16:16

Американцы поведали о еще одном страшном вреде алкоголя

24.07.24 14:37

Испанцы поведали о небывалой пользе кофе для женщин

Фото и Видео
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.