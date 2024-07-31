В Microsoft произошел очередной сбой

Компания Microsoft извинилась перед пользователями за второй глобальный сбой за неделю. В этот раз он коснулся облачной платформы Microsoft Azure, отвечающей за вычисление во многих продуктах компании, а также сервиса Microsoft 365. Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что в результате инцидента произошли перебои в работе широкой линейки программ — от электронной почты Outlook до популярной игры Minecraft.

Также мониторинговые ресурсы зафиксировали проблемы с тысячами интернет-сайтов: от обслуживающих судебную систему Соединенного Королевства до сервиса по приобретению билетов на игры нидерландского футбольного клуба Твенте.

В Microsoft заверили, что их специалисты работают над устранением сбоя, однако не смогли спрогнозировать, когда все продукты вернутся к полноценной работе.

Напомним, в мире начался цифровой апокалипсис.