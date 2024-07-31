Татьяна Гавриш, Кифак и авторитет Иванющенко - одна «шайка-лейка», - СМИ

Имя адвоката Татьяны Гавриш внезапно возникло в связке с другим юристом, гораздо более одиозным — Александр Кифак. Причем, как пишет ОРД, возникло оно под жалобой в Гугл на целый ряд публикаций, где имя Кифака связывается с соратником Януковича и уголовным авторитетом Юрием Иванющенко.

Как пишет далее издание, «если с Кифаком все ясно — он действительно является одним из подручных Юрия Иванющенко и, как минимум, причастен к выводу в так называемую „ЛНР“ 23,5 миллиона гривен в декабре 2014 года, то о Татьяне Гавриш этого сказать нельзя. По крайней мере — нет достоверных сведений о том, что она брала участие в этих действиях своего коллеги. Но почему-то поставила свою подпись под требованием исключить из выдачи Гугл все материалы, в которых описывается роль Александра Кифака в этих и других деяниях».

Как отмечает издание, «обвинять адвоката в исполнении его профессиональных обязательств вроде бы никто не собирался. Зачем же ворошить старую историю? Или же на самом деле Татьяна Гавриш была у Юрия Иванющенко не просто адвокатом? А кем тогда? Какую роль она исполняла? Может, все дело в ее партнере по юридической фирме Михаиле Подоляке (да, том самом), который тоже принимал участие в защите Иванющенко? Но о его связях с уголовным авторитетом всем давно известно, об этом даже пишет „Википедия“ и скрывать этот факт просто глупо. Что тогда? Ответа на этот вопрос нет, но в связи с такими активными попытками вычистить из доступа все статьи, в которых упоминается Юрий Иванющенко, возникает вполне обоснованное предположение — Татьяне Гавриш есть что скрывать».

Далее ОРД детально расказывает о том, кто же такая Татьяна Степановна Гавриш: «Ее юридическая звезда после ухода из активной политики ее отца, небезызвестного активного участника Блока «Не так!», соратника Виктора Медведчука по СДПУ(о) и экс-вице-спикера ВР Степана Гавриша явно пошла на спад. Но Татьяна Гавриш — адвокат, владелец двух юридических фирм, почетный консул Германии в Харьковской области, которая и является ее базовым регионом.

Интертесно, что кроме давно забытой пресс-конференции по защите Юрия Иванющенко, фамилия Татьяны Гавриш всплывала в нескольких скандалах, связанных уже напрямую с ее юридической деятельностью. Репутацию скандалы Татьяне Степановне подпортили. Причем о конфликте интересов писала не какая-нибудь бульварная пресса, а уважаемое в юридических кругах издание — «Судебно-юридическая газета»:

Кому интересно — может прочитать сам, перейдя по ссылке, но суть нарушения Татьяны Гавриш сводилась к тому, что она одновременно представляла интересы противоборствующих сторон вокруг конфликта за харьковский ТРЦ «Французский бульвар». И пользовалась конфиденциальной информацией в пользу одной из сторон. Причем речь шла о, как минимум, недобросовестности и нарушении адвокатской этики. Что для адвоката чревато потерей права заниматься профессиональной деятельностью, но для Татьяны Гавриш все закончилось благополучно. Помог ли папа, до сих пор сохраняющий авторитет в юридических кругах, или же его старший коллега Виктор Медведчук, который до своего неудачного бегства практически контролировал правовую систему Украины — не известно. Может, подсуетился Михаил Подоляк, пользуясь своим положением в ОПУ.

Из более свежих скандалов — публикация о сотруднике АО «Юридическая фирма Ай Эл Эф» Романе Трофименко, который тоже является адвокатом с весьма сомнительной репутацией. Его, в частности, обвиняют в причастности к невозврату нескольких кредитов «Мегабанку» на общую сумму в десять миллиардов гривен, где фирма Романа Трофименко «Оникс-Ко» выступала гарантом по кредитам, предоставляемых банком.

Неизвестно, причастна ли Татьяна Гавриш к этой деятельности своего сотрудника, но, как пишет издание «Аргумент», «для того, аби почати вже самому приймати та заносити гроші, а не лише отримувати копійки, перебуваючи на дні корупційної харчової ланки Роман Трофименко почав співробітництво з відомою в Харкові юридичною фірмою „Ай Ел Еф“ (ЄДРПОУ 41345111) Тетяни Степанівни Гавриш (так-так, донька „того самого“ екс-нардепа Степана Гавриша). За останні роки Тетяна Степанівна відчутно розгубила як ділову репутацію, так і респектабельних клієнтів, тож більше не гербує мати справи з такими відверто сумнівними „партнерами“, як Трофименко і йому подібними. Трофименко став отримувати на „ауторсинг“ відверто брудні справи клієнтів Гавриш та працювати у тандемі з криміналітетом із її найближчого оточення. Відтоді вся подальша практика адвоката Р. Трофименка неподільно пов’язана з корупцією в судах, ошукуванням клієнтів, неетичними та протизаконними методами роботи».

Какую роль на самом деле исполняет Роман Трофименко в фирме Татьяны Гавриш — неизвестно, но в своей публикации журналисты «Аргумента» весьма точно подметили один неоспоримый факт: «Татьяна Гавриш растеряла как деловую репутацию, так и респектабельных клиентов». Было ли это следствием сотрудничества с Юрием Иванющенко — неизвестно. Но факт остается фактом — дела у АО «Юридическая фирма Ай Эл Эф» идут не очень. Держится фирма фактически на обслуживании государственных структур:

И еще одна юридическая фирма Татьяны Гавриш — «Инюрполис» — вообще в убытках, здесь не спасают даже государственные тендеры:

Судя по всему, дела у Татьяны Степановны Гавриш после заката звезды ее отца действительно идут не очень. Правда, это не объясняет ее подписи под письмом Александра Кифака в ГУГЛ, но можно предположить, что давние связи с Юрием Иванющенко таки аукнулись дочери соратника Виктора Медведчука, который после победы «Оранжевой революции» откровенно играл на поле «донецких». Скорее всего, корни уходят туда. Но это уже давняя история и восстановить что-то достоверно вряд ли удастся. А пока же Татьяна Гавриш получила очередную минутку славы. Правда, вряд ли она на нее рассчитывала, подписывая письмо Александра Кифака. А, может, и рассчитывала, да деваться было некуда — несмотря на хорошую мину, которую Татьяна Степановна Гавриш пытается держать на лице, игра (точнее — профессиональная деятельность) у нее в последнее время все хуже и хуже".