США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, — WSJ

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить Украине ракеты и другое вооружение для истребителей F-16. Самолеты должны передать ВСУ уже этим летом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Дания и Нидерланды должны передать Украине F-16 в ближайшее время, также в будущем ожидаются поставки истребителей от Бельгии и Норвегии. Но оставался нерешенным вопрос вооружения для самолетов.

Неназванный высокопоставленный чиновник США рассказал WSJ, что, несмотря на ограниченные запасы Пентагона, Вашингтон решил передать Украине боеприпасы класса «воздух-земля», комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса «воздух-воздух». Количество вооружения, которое запланировали поставить, будет достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

«Мы уверены, что сможем поставить все это (вооружение), по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы», — уточнил собеседник журналистов.

По информации издания, Украина получит от США:

— ракеты класса «воздух-земля» AGM-88 HARM,

— версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в «умное» оружие;

— бомбы малого диаметра (GLSDB);

— ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM;

— ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9X.

Собеседник издания также уточнил, что европейские страны могут выделить средства для того, чтобы купить у США дополнительное вооружение для «украинских» F-16.

По его словам, США ограничат Украину в применении ракет для F-16 по аналогии с другим переданным вооружением. То есть украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Отметим, Украина также добивается истребителей F-16 напрямую от США, но крупнейший партнер и оператор этих самолетов соответствующих заявлений еще не делал.

Напомним, Генсек НАТО высказался об ударах F-16 по территории РФ.