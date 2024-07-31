Харрис добавила Трампу повода для грусти

Вице-президент США Камала Харрис, которая, вероятно, будет кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, понемногу набирает обороты. Об этом, ссылаясь на опрос Morning Consult, информирует Bloomberg.

Указывается на то, что она опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех колеблющихся штатах.

Сообщается, что разница между уровнем поддержки политиков в семи колеблющихся штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин) находится в пределах статистической погрешности.

При этом в Мичигане Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 11% и получила 53% голосов. В Висконсине ее назвали предпочтительным кандидатом 50% избирателей, а республиканца 47%. В Аризоне соотношение составило 49% против 47%, а в Неваде 47% против 45%.

Добавляется, что отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в выборах вызвал у ряда групп избирателей (темнокожих, молодых людей и латиноамериканцев) скачек интереса к выборам. Так, сразу 65% опрошенных темнокожих избирателей заявили о том, что теперь с большей вероятностью пойдут голосовать.

Ранее Трамп намекнул, что Харрис – сумасшедшая.