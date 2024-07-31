В ООН рассказали о зверствах израильских военных

Опубликован свежий доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Он касается зверств израильских военных по отношению к палестинским заложникам.

Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк рассказал: «Свидетельства, собранные моим управлением и другими организациями, указывают на серию ужасающих актов, таких как инсценировка утопления и выпуск собак на заключенных, среди прочего, в явное нарушение международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права».

Сообщается также, что как минимум 10 тысяч палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября, с тех пор в израильских тюрьмах умерли 53 заключенных.

При этом информируется, что Израиль не ответил ни на один запрос о сотрудничестве и по-прежнему отказывает МККК в доступе к этим заключенным.

Чиновник добавил: «Заключенные заявили, что их содержали в помещениях, похожих на клетки, раздевали их догола в течение длительных периодов времени, надевая только подгузники. В их показаниях говорилось о повязках на глаза, лишении пищи, сна и воды, поражении электрическим током и ожогах от сигарет».

Резюмируется: «Некоторые заключенные заявили, что на них выпустили собак, а другие заявили, что с ними инсценировали утопление или что их руки были связаны и подвешены к потолку. Некоторые женщины и мужчины также говорили о сексуальном и гендерном насилии».

Ранее Турция сравнила Нетаньяху с Гитлером, а Израиль пообещал Эрдогану участь Хусейна.