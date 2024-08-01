Озвучено еще одно полезное свойство кофе

Международная группа экспертов из Нидерландов, Испании и Франции озвучила еще одно полезное свойство кофе. Специалисты объяснили, чем уникален этот напиток.

В отчете ученых говорится о том, что содержащиеся в кофе полифенолы помогают мозгу сохранить когнитивные функции при хроническом стрессе.

Поясняется, что кофейные полифенолы представляют собой биоактивные соединения с антиоксидантными свойствами, включая хлорогеновые кислоты, флавоноиды и лигнаны.

Указывается также, что данные соединения защищают клетки от окислительного стресса и уменьшают воспаление, что может снизить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Теперь же удалось узнать, что хлорогеновая и кофейная кислоты также смягчают негативный эффект от постоянного стресса.

Такие выводы были основаны на опыте, который провели на молодых мышах.

Во время эксперимента 47 грызунов разделили на четыре группы. Две из них питались обычными зернами, в то время как две другие получали рацион с добавкой 0,02% хлорогеновой кислоты и 0,02% кофейной кислоты в течение 42 дней. При этом, две из четырех групп подвергали ежедневному стрессу, лишив их мягкой подстилки.

В итоге оказалось, что животные, подвергшиеся стрессу, набирали меньше веса в первые дни жизни. Те, кто получал диету с добавлением полифенолов, набирали больше веса в этот период по сравнению с теми, кто находился на стандартной диете. К 42 дню эти различия в весе исчезли.

Информируется, что поведенческие тесты, проведенные во взрослом возрасте, подтвердили, что стресс в раннем возрасте привел к когнитивным дефицитам и сокращению клеток микроглии в гиппокампе.

Впрочем, уточняется, что это было верно только для мышей, которых кормили стандартной диетой. У грызунов, получавших диету с добавлением полифенолов, не наблюдалось этих когнитивных дефицитов или сокращений клеток микроглии.

Сказано, что полифенолы кофе защитили мышей от когнитивных дефицитов, поддерживая выживание клеток микроглии в мозге.

Резюмируется, что защитные эффекты также могут быть связаны с другими механизмами, связанными с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами хлорогеновой и кофейной кислот.

Ранее испанцы поведали о небывалой пользе кофе для женщин.