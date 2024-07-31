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Новости > Видеонаблюдение на солнечных батареях: ТОР 5 вопросов специалисту

Видеонаблюдение на солнечных батареях: ТОР 5 вопросов специалисту

Автор: «Фраза»
31.07.24 04:17
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Видеонаблюдение на солнечных батареях: ТОР 5 вопросов специалисту

Контроль безопасности при частых отключениях электроэнергии – сложная, но, тем не менее, важная задача для владельцев частных и коммерческих объектов. 4G камера на солнечной батарее предоставляет новые возможности для решения этой проблемы.

Автономная видеокамера на солнечной батарее, установленная на объекте обеспечивает высокую степень надежности видеонаблюдения:

  • в местах, где есть проблемы с подачей электропитания, например, загородные дома, фермы, охотничьи угодья и удаленные строительные площадки
  • на автомобильных стоянках и парковках для обеспечения безопасности транспортных средств без необходимости прокладывать кабельную сеть
  • на складах и логистических центрах для контроля сохранности имущества и безопасности сотрудников
  • в скверах, парках для обеспечения общественного порядка 
  • на других объектах, где есть проведение электропроводки проводки сложно или нецелесообразно.

Выбор подходящей уличной камеры с питанием от солнечных панелей вызывает множество вопросов у потребителя. Про преимущества солнечных батарей в интеграции с современными камерами видеонаблюдения рассказывают технические специалисты украинского бренда видеонаблюдения GreenVision

Как работает система автономного видеонаблюдения на солнечных батареях?

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Солнечная батарея с аккумулятором обеспечивают камере круглосуточное бесперебойное питание:

  • солнечная батарея для камеры обеспечивает работу системы в светлое время суток
  • ночью и при облачной погоде камера работает от аккумулятора. 

Установка камеры на открытых участках под прямыми солнечными лучами обеспечивает максимальную выработку электроэнергии. 

Аккумулятор заряжается от солнечной батареи. При условии, что потребление тока оборудованием не превышает 2А, заряда аккумулятора хватает на 3–4 дня беспрерывной работы.

В ассортименте GreenVision можно найти камеру видеонаблюдения на солнечных панелях с SIM картой или купить комплект видеонаблюдения с солнечной панелью и роутером. 4G-роутер обеспечивает удаленный доступ через мобильный интернет. Пользователь может управлять камерой и просматривать видео с персонального компьютера или мобильного телефона.

Может 4G камера с солнечной батареей работать в тени?

Беспроводная видеокамера на солнечной батарее получает питание от фотомодуля, который генерирует электричество, используя фотоны, присутствующие в естественном дневном свете. Естественно, объем генерации от солнечной панели в тени будет ниже, чем при прямом солнечном излучении. Соответственно, уличная камера будет работать от солнечных панелей меньше времени. Для увеличения времени работу системы видеонаблюдения от фотомодулей рекомендуем размещать беспроводные камеры и солнечные панели в местах с минимальным затемнением.

Кроме того, стоит учитывать сезонные изменения освещения на вашем участке, чтобы выбрать оптимальное местоположение для установки. Например, одним из самых распространенных источников тени являются деревья. Регулярная обрезка ветвей поможет повысить эффективность солнечной батареи для видеокамер. 

Будут ли уличные камеры наблюдения на солнечных батареях работать зимой?

Батареи для видеокамеры могут эффективно работать зимой. Снежная поверхность действует как отражатель, увеличивая количество солнечного света, попадающего на панель, что позволяет генерировать больше энергии. 

При этом, если солнечная панель покрыта снегом, её эффективность значительно снижается, что может повлиять на работу системы. Важно регулярно очищать панели от снега и льда, чтобы поддерживать их производительность на высоком уровне. 

Как выбрать камеру видеонаблюдения 4G на солнечной батарее?

Перед тем как купить автономную видеокамеру на солнечной панели учтите следующие технические характеристики:

  • Мощность солнечной панели и её эффективность в преобразовании солнечного света в электричество. Монокристаллическая солнечная батарея обеспечит стабильную работу камеры даже при изменяющихся условиях освещения.
  • Емкость аккумулятора должна обеспечивать работу IP camera 4G в ночное время и в условиях плохого освещения. 
  • Разрешение HD или 4K позволяет получить четкие и детализированные изображения. 
  • Наличие инфракрасной подсветки позволяет получать качественное изображение в темное время суток
  • Высокий класс всепогодной защиты (IP65, IP66) гарантирует эффективную работу камеры видеонаблюдения в условиях неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, туман и т.д.) 
  • Поддержка SIM карты для обеспечения видеонаблюдения через 4G (мобильный интернет). 

Как правильно установить камеру видеонаблюдения с аккумулятором и солнечной батареей?

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Установите солнечную панель с камерой в месте, где она будет получать максимальное количество солнечного света в течение дня. Убедитесь, что вы сможете очищать панель от снега, пыли или грязи.

Панель должна быть направлена к солнцу для максимальной эффективности. Для этого определите оптимальный угол наклона в соответствии с направлением солнечного света на вашем объекте.

Убедитесь, что солнечная панель надежно закреплена, чтобы избежать её повреждения от ветра или других внешних факторов.

Установите камеру на высоте, которая обеспечит оптимальный угол обзора. Убедитесь, что камера охватывает нужную область и не загораживается посторонними предметами.

Убедитесь, что камера надежно закреплена и защищена от внешних воздействий. Используйте крепежные элементы, соответствующие типу и весу камеры.

Проверьте, что камера правильно настроена для беспроводного подключения (Wi-Fi или мобильная сеть) и что все функции работают корректно. Убедитесь, что вы можете получить доступ к видео и управлять камерой удаленно.

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Если вам необходимо установить камеры видеонаблюдения на солнечных панелях, эксперты GreenVision готовы помочь. Специалисты компании помогут подобрать необходимое оборудование, учитывая ваши потребности и условия эксплуатации. 

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