Ученые уверяют, что шимпанзе можно обучить человеческой речи

Международная группа экспертов из Швеции, Великобритании и Швейцарии выяснила кое-что интересное. Исследователи говорят, что шимпанзе можно обучить человеческой речи.

Такое сенсационное открытие произошло во время изучения старых видеозаписей с экспериментами, проводившимися с человекообразными обезьянами в разных условиях.

Ранее было известно, что некоторые высшие приматы также научились общаться посредством голосовых сигналов, но их нельзя считать устным языком.

Во время опыта ученые нашли свидетельства успешного обучения как минимум трех разных особей шимпанзе произнесению отдельных человеческих слов.

Оказалось, что обезьяны научились разборчиво говорить «мама», «папа» и «чашка».

Говорится, что произношение шимпанзе отличалось от человеческой речи, но обнаруженные материалы доказывают, что высшие приматы способны пользоваться человеческими словами при определенных обстоятельствах.

Ранее британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное.