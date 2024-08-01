Кардиолог объяснил, почему обязательно нужно завтракать

Известный американский кардиолог Франсиско Лопес-Хименеса из клиники Майо объяснил, почему нельзя пропускать завтрак. Это опасно для здоровья.

По его словам, его пропуск мешает эффективному похудению, а также увеличивает риск нежелательных сердечнососудистых последствий.

Сообщается, что результаты многочисленных исследований продемонстрировали важность первого приема пищи для здоровья.

Ранее специалисты выяснили, что у людей, которые пропускают завтрак, повышен риск развития сердечных заболеваний.

Кроме этого, некоторые научные работы показали, что сердечные приступы чаще случаются утром.

Американец говорит, что частично угроза здоровью сердца связана с утренним повышением уровня адреналина – это биологически активное вещество, которое производит организм в ответ на стресс или угрозу.

Информируется, что адреналин способствует стимуляции сердечного ритма, расширению бронхов, повышению кровяного давления и поддержанию уровня глюкозы в крови.

Увы, но при отсутствии пищи состояние стресса, в котором находится организм, может усилиться, что ведет к перегрузке сердечнососудистой системы.

Резюмируется, что пропуск завтрака также может быть вреден для людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Подобный такой режим питания не только не помогает похудеть, но и ведет к перееданиям в вечернее время и перед сном.

Ранее немцы нашли новый способ снизить аппетит.