Кардиолог объяснил, почему обязательно нужно завтракать

Известный американский кардиолог Франсиско Лопес-Хименеса из клиники Майо объяснил, почему нельзя пропускать завтрак. Это опасно для здоровья.
По его словам, его пропуск мешает эффективному похудению, а также увеличивает риск нежелательных сердечнососудистых последствий.
Сообщается, что результаты многочисленных исследований продемонстрировали важность первого приема пищи для здоровья.
Ранее специалисты выяснили, что у людей, которые пропускают завтрак, повышен риск развития сердечных заболеваний.
Кроме этого, некоторые научные работы показали, что сердечные приступы чаще случаются утром.
Американец говорит, что частично угроза здоровью сердца связана с утренним повышением уровня адреналина – это биологически активное вещество, которое производит организм в ответ на стресс или угрозу.
Информируется, что адреналин способствует стимуляции сердечного ритма, расширению бронхов, повышению кровяного давления и поддержанию уровня глюкозы в крови.
Увы, но при отсутствии пищи состояние стресса, в котором находится организм, может усилиться, что ведет к перегрузке сердечнососудистой системы.
Резюмируется, что пропуск завтрака также может быть вреден для людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Подобный такой режим питания не только не помогает похудеть, но и ведет к перееданиям в вечернее время и перед сном.
Ранее немцы нашли новый способ снизить аппетит.