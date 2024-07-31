Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 578 120 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 31 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 578 120 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 390 танков, 16 161 боевая бронированная машина, 1 131 РСЗО, 907 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 853 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 407 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 739 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 697 единиц специальной техники.

Ранее Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины.