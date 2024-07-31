Александр Кифак, почетный консул Германии в Украине чистит интернет, добиваясь удаления материалов о связях с Юрием Иванющенко и причастности к финансированию российских террористов. Об этом пишут украинские СМИ.

О чем идет речь? Цитируем: «Истории, чисткой которых резко озаботился Александр Кифак, собственно, давние — первые публикации о не совсем честных, скажем так, поступках консула и юриста появились более десяти лет назад. И стараниями Кифака некоторые из них действительно исчезли из выдачи поисковика. Но, во-первых, вычистить из интернета все невозможно, а, во-вторых, сами жалобы, которыми Александр Кифак засыпал ГУГЛ, содержат весь перечень того, что пытается зачистить Кифак. Есть еще один вопрос — зачем? Зачем Александр Кифак тратит огромные ресурсы на такую масштабную зачистку интернета? Чистить негатив о себе в сети — занятие действительно очень хлопотное и затратное. Но Кифак на это идет.

Что именно чистит Александр Кифак. Даже простой просмотр заголовков неугодных ему материалов говорит о том, что с Александром Кифаком надо разбираться не журналистам, а представителям СБУ.

Похоже, самыми интересными в этом списке являются связи с Юрием Иванющенко, который больше известен как Юра Енакиевский, и причастность к финансированию так называемой «Луганской народной республики». Причем интересны они не в плане причастности Кифака к этим действиям — интерес они вызывают потому, что именно на этих материалах сосредоточено наибольшее количество усилий Александра Кифака. И надо признать — он почти достиг успеха. Почти, потому что материалы все равно есть в доступе, хотя и найти их не так легко, как раньше. Итак, речь идет об истории еще 2014 года, когда юрфирма Александра Кифака «АНК» заключила договор с ООО «Промтоварный рынок» (неофициальное название — «Седьмой километр») на юридическое обслуживание. Это сейчас ООО «Промтоварный рынок» находится в стадии ликвидации (да и то — это не ликвидация, а реорганизация, и еще посмотрим, что из этого всего выйдет), а тогда самый знаменитый украинский базар приносил огромные прибыли, причем налом, объемы которого просто не поддавались учету. Среди бенефициаров, естественно, Юрий Иванющенко не значился. Да и вообще докопаться до них было чрезвычайно трудно — владельцами ООО «Промтоварный рынок» значились несколько оффшоров, за которыми скрывались неизвестные лица.

Факт контроля, который получил над рынком Юра Енакиевский в результате своей близости к Виктору Януковичу, никто не отрицал. Как и тот факт, что после бегства Януковича Юрий Иванющенко, вопреки некоторым трудностям, возникшим в связи с этим прискорбным фактом, контроля над рынком не утратил. В декабре 2014 года директор ООО «Промтоварный рынок» Василий Мозгальский подписал договор о покупке ценных бумаг у ООО «Луганская углеобогатительная компания» на сумму в 23 505 000 гривен.

Луганск, в котором находится ООО «Луганская углеобогатительная компания», уже контролируется россиянами, и деньги, уплоченные за «ценные бумаги», уйдут к ним, Василий Мозгальский знал. Но попросту выполнил распоряжение Юрия Иванющенко, фактического владельца рынка. Юридическое прикрытие операции обеспечило Адвокатское объединение «Юридическая фирма АНК». Видимо — успешно, раз Василий Мозгальский до сих пор на свободе. Хотя уголовное дело после вспыхнувшего скандала было возбуждено. Конечно, прямо Александра Кифака в выводе денег террористам обвинить нельзя — документы подписывал не он. Но и нельзя утверждать, что он защищал Мозгальского как адвокат и тем самым выполнял свой долг. Александр Кифак в данном случае осуществлял юридическое сопровождение всей деятельности ООО «Промтоварный рынок», то есть, в том числе, и готовил тот самый договор о перечислении 23 миллионов гривен российским террористам. Речь идет о, как минимум, соучастии.

Однако, дело было успешно развалено. Может, одна из причин такой массовой чистки интернета именно в том, что кто-то это дело пытается возродить? Нам это неизвестно, но еще один эпизод, который так же активно пытается вычистить Александр Кифак из интернета, касается покупки семи земельных участков в самых привлекательных местах Одессы за 30 миллионов гривен. В 2016 году городской совет Одессы принял решение продать Александру Кифаку два участка общей площадью один гектар на Моторной улице (склады); участок 1,45 га на Проселочной; участок 0,1724 га на Канатной, 1в; участок 0,3 га на проспекте Маршала Жукова, 30а (ТЦ «Сундук»); полтора гектара на Люстдорфской дороге, 140а (бизнес-центр «Вузовский») и 0,17 га на 25-й Чапаевской дивизии, 14а (автоцентр «Рено»).

Разгорелся скандал — земля была оценена в разы ниже реальной стоимости, кроме того, многие сомневались, что настоящим владельцем является именно Александр Кифак. И здесь тоже всплыла фамилия Юрия Иванющенко.

Но почему именно Александр Кифак озаботился зачисткой интернета от материалов, в которых его имя связывается с подсанкционным членом Партии Регионов Юрием Иванющенко — достоверно неизвестно. Но догадаться о причинах нетрудно. Речь идет о двух вещах. Во-первых — сотрудничество с иностранными компаниями. Так, сейчас на стадии окончательного завершения находится сделка о покупке нидерландской компанией Viterra украинской ООО «Пеньковский ЗПК», бенефициаром которой до продажи являлся Александр Кифак. Сделка стоит десятки миллионов гривен и, если голландцы обратят внимание на связь Кифака с Юрой Енакиевским и финансированием «ЛНР», с этими деньгами можно попрощаться. И не потому, что голландцы такие честные и щепетильные — оно попросту не захотят связываться с проблемным активом, который, к тому же, как и рынок Седьмой километр, может принадлежать не Кифаку, а Юрию Иванющенко.

А вторая причина связана с немцами. Им ведь тоже не улыбается держать в почетных консулах человека, связанного с видным представителем преступного мира и причастного, пусть и опосредовано, к финансированию террористов. А вопросы немцам по поводу назначения Александра Кифака почетным консулом задают уже давно. Для Кифака эта неоплачиваемая должность значит потерю дипломатического иммунитета, которым он активно пользуется.

К слову, среди почетных консулов, работающих в Одессе, кроме Александра Кифака имеются и другие довольно интересные личности. И скандал с Кифаком вполне может затронуть и этих людей — подобные же вопросы возникают и относительно многих из них. Потому можно предположить, что Александру Кифаку просто некуда деваться — с одной стороны давит Юрий Иванющенко, номиналом которого в как минимум нескольких предприятиях выступает Кифак; с другой стороны — немцы задают неприятные вопросы; с третьей — может сорваться многомилионная сделка; с четвертой — давят коллеги-консулы с похожими биографиями; с пятой — шум в прессе вынуждает украинскую правоохранительную систему хотя бы имитировать деятельность. В МИД тоже поступают неприятные вопросы. А именно украинский МИД и подает иностранным государствам на утверждение кандидатуры людей, которых потом назначают почетными консулами. И он ведь как подал, так же может и отозвать".