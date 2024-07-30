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Новости > Лев Гольдберг и Юрий Иванющенко помогли россиянам обокрасть украинскую банковскую систему, - СМИ

Лев Гольдберг и Юрий Иванющенко помогли россиянам обокрасть украинскую банковскую систему, - СМИ

Автор: «Фраза»
30.07.24 20:24
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Лев Гольдберг и Юрий Иванющенко помогли россиянам обокрасть украинскую банковскую систему, - СМИ

Владелец 46 земельных участков в селе Гавронщина под Киевом, на которых размещен элитный гольф-клуб, Лев Гольдберг, по информации СМИ, тесно связан с близким к беглому президенту Януковичу бизнесменом Юрием Иванющенко и не отказался в 2022 году сотрудничать с гражданами страны-агрессора. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации издания ОРД (цитируем): «Лев Гольдберг известен тем, что был основателем ныне обанкротившихся «Грин-банка» и «Артем-банка». Обе структуры во времена правления Януковича связывали с бывшим народным депутатом и бизнесменом Юрием Иванющенко. Первый банк был создан еще в 1992 году и назывался «Олимпийская Украина». С 2008 года одним из основателей «Грин-банка» стала Инвестиционная строительная компания «Артем», которая впоследствии станет застройщиком территории оборонного завода «Артем».

Банк «Артем-банк» был создан в 2002 году. Среди его учредителей была Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», ПАО «Завод Универсал-А», ПАО «Аура» и ООО «Парадигма». С 2003 года в основателях появляются Лев Гольдберг и его бизнес-партнеры Аркадий Козеровский и Валерий Козыренко. Последнего быстро вычеркнут из руководства банка, и в конце материала станет понятно, зачем. С 2008 года, когда вокруг «Артем-банка» начали появляться сопутствующие бизнесы, такие как строительство, на упомянутой территории Макаровского района провернули схему с привлечением 30 приближенных лиц для получения земельных участков площадью 50 гектаров. На этой территории начали возводить элитный гольф-клуб GolfStream, где вплоть до полномасштабного вторжения проводились в том числе международные соревнования и даже дипломатические турниры. Проводить их не помешало даже уголовное производство, открытое по факту незаконного получения права на владение землей. Идеологом строительства гольф-клуба GolfStream называли того же основателя «Артем-банка» Льва Гольдберга. Но вряд ли его можно считать самостоятельной фигурой. И реестры доказывают его связь с упомянутым Юрием Иванющенко и российскими деньгами в тот же момент.

А одним из учредителей ООО «Инвестиционно-строительная компания „Артем“», которая, в частности, занималась строительным бизнесом, причастным к «Артем-банку», было общество с ограниченной ответственностью «Альмагама». Адрес его прописки совпадает с главным офисом «Артем-банка» по улице Сечевых Стрельцов, 103. Это же помещение, к слову, до сих пор находится в собственности Льва Гольдберга.


А впоследствии одной из основательниц «Альмагамы» стала Бренда Патрисия Кокседж из Южной Африки (она была резидентом Великобритании, а теперь проживает в Дубае). Ее имя упоминается в том числе в утечке информации из Panama papers, а также женщина была одним из руководителей британской компании Fitzalan Limited.


Как оказалось, в этой фирме в 2015 году работала киприотка Кристина Палала, с помощью которой в 2014-2015 годах Юрий Иванющенко получил значительный пакет акций одного из крупнейших рынков Украины «7 километр». Кристина Палала работала в еще одной британской фирме — Addison Alliance Limited, которая через довольно длинную цепочку связей ведет к компании Rolexa Limited. Согласно отчетности, опубликованной в марте 2015 года, владельцами компании были Ирина и Диана Иванющенко. Это жена и дочь экс-депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко.

С Иванющенко у любителя гольфа Льва Гольдберга связь очевидна. Но с россиянами немного более запутана. К примеру, упомянутая Бренда Патрисия Кокседж в свое время была в руководстве огромного количества фирм с российским капиталом. Чтобы это проверить, достаточно в Google написать поисковый запрос с этим именем в сочетании с Россией.

ООО «Гольф энд кантри клаб», которым сейчас руководит жена Гольдберга Людмила, управлял житель города Ливерпуль Келли Стивен Джон. Он был одним из основателей фирмы Boily Systems Limited вместе с гражданином России, ставшим частью громкого дела Магнитского. Ну и самое главное, что связывает Льва Гольдберга с россиянами, — это тот же «Артем-банк». В судебном решении за февраль 2023 по уголовному производству, которое правоохранительные ограны Украины ведут по факту завладения средствами банка, описывается схема, как с помощью подконтрольных фирм структура выдавала кредиты под покупку земли. Цены фирм завышались в несколько раз. Согласно заключению Государственной аудиторской службы Украины от ноября 2021 года, установлены убытки «Артем-банка» в сумме 181 696 274,20 грн. В этом же решении упоминается следующее: «При досудебном расследовании установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений причастен бывший фактический собственник «Артем-банк», которым принимались ключевые решения, касающиеся деятельности банка, в том числе по выдаче банком значительных сумм кредитных средств. ... Установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений причастен его бизнес-партнер — гражданин Российской Федерации, который, в частности, является соучредителем ООО «С-Вклад», а также директором и соучредителем ОО «Киевский гольф клуб «Гольфстрим» и ОО «Киевский гольф- клуб». Единственным человеком, являющимся соучредителем всех этих трех компаний, является бизнес-партнер Льва Гольдберга Валерий Козыренко, упомянутый в начале этого материала.

27 января 2023 г. на основании постановления Печерского районного суда Киева проведен обыск по месту жительства лица с гражданством России. По результатам проведенного обыска среди прочего «обнаружены и изъяты документы и предметы, непосредственно указывающие на отношение последнего к деятельности АО „Артем-Банк“, в частности, договоры по открытию банковских вкладов, денежные средства и изделия из драгоценных металлов, а также другие документы и предметы, имеющих доказательное значение в уголовном производстве».

Тэги: Юрий Иванющенко, Лев Гольдберг, Артем-Банк, Кристина Палала, Грин-банк

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