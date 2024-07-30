Юрий Моченый в свое время называл себя соучредителем проекта по созданию криптовалюты. Как пишут СМИ, Моченый за деньги покупал эфиры на телевидении о своем так называемом «старт-ап» — несуществующем токене Sudan gold coin. Юрий Моченый рассказывал журналистам, что его несуществующие виртуальные деньги это «стабильная валюта», которую Юрий Моченый якобы смог стабилизировать, подвязав к золоту. В общем — классическая афера, которых в настоящее время в криптообразовании немало.

Далее издание отмечает следующее: «В этой сфере Юрия Моченого что-то пошло не так, и вот „великий айтишник“ уже переквалифицируется в политики, баллотируется от запрещенной ныне партии ОПЗЖ. Позже Юрий Моченый просит за деньги удалить информацию об этом из открытых источников . Врет, что это якобы ошибка ЦИК. Алек медиа обвинили Юрия Моченого в подкупе и оставили все как есть».

«Самым скандальным становится его следующий карьерный скачок, неудачного программиста и политика Юрия Моченого берут в ДБР. Именно здесь Моченый разворачивает беспрецедентную незаконную деятельность. Жертвой выбирает тех, кто в отличие от него смог прийти к успеху в сфере IT. Раньше таких, как Юрий Моченый, называли оборотнями в погонах. Сегодня Юрий Моченый "работает" по такому же принципу. Использует старые связи, работает по наводке и шантажирует харьковские IT-компании фиктивными уголовными делами. Цель Юрия Моченого одна – деньги. Заработать сам за свои 29 лет он не смог. К тому же, долги перед собственным ребенком — долг по алиментам у него требовали через суд. Теперь под прикрытием ДБР, Юрий Моченый выбивает деньги у программистов. Такую жажду обогащения никто из его коллег или руководства до сих пор не остановил. Вероятно, Юрий Моченый умеет делиться с коллегами?».