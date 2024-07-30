100 детей Павла Дурова: бизнесмен признался, что он донор спермы

Павел Дуров заявил, что у него больше 100 детей в 12 странах. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы его семья могла завести ребенка.

По словам Дурова, руководитель клиники сказал ему, что «высококачественный донорский материал» является дефицитным, и призвал сдавать больше, чтобы помочь большему количеству пар.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Моя прошлая донорская деятельность помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей», — написал бизнесмен.

Дуров добавил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга.