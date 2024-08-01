Названы регионы планеты, в которых станет невозможно жить из-за глобального потепления

Эксперты из университета Пердью в США бьют тревогу. Они уверяют, что уже через несколько лет в некоторых регионах Земли станет невозможно жить из-за изменений климата.

По их словам, это Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США – тут людям будет опасно существовать.

Специалисты провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на нашей планете.

Прогнозируется, что в ближайшие годы нам не стоит ожидать похолодания.

Указывается на то, что температура постепенно возрастет, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей.

Увы, говорят ученые, ночные температуры тоже возрастут, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

В работе говорится: «Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет влажная жара».

Информируется, что обитатели развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного.

Так, сообщается, что согласно данным ВОЗ, сейчас жара выступает причиной 489 ежегодных летальных исходов во всем мире.

Впрочем, признают исследователи, точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.

Резюмируется, что человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях. Сочетание жары и высокой влажности опасно тем, что такие условия оказывает негативное воздействие на жизненно важные органы и пути, такие как сердечнососудистая система и мозг.

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