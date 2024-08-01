Оказалось, что алкоголизм таки ведет к импотенции

Эксперты из Медицинского колледжа имени Сомайи в Мумбаи (Индия) поведали о пикантном вреде алкоголя для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что существует связь между алкогольной зависимостью и сопутствующим ей сексуальным расстройствам среди мужчин.

В опыте приняли участие 170 людей с диагностированным алкогольным расстройством. Группа прошла оценку зависимости от спиртного и сексуальной дисфункции.

В итоге оказалось, что у 67% мужчин с алкоголизмом также наблюдалась импотенция в той или иной форме.

Указывается на то, что самой частой из них была потеря или отсутствие сексуального желания (45,88%) и эректильная дисфункция (40%).

Также сразу 35% подопытных были недовольны частотой секса в своей жизни, 31,76% жаловались на преждевременную эякуляцию, а 23% на собственную сексуальную функцию.

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