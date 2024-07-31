Раскрыт секрет того, как бегать быстрее

Эксперты из Массачусетского университета в Амхерсте (США) поведали о том, как бегать быстрее. Они раскрыли интересный секрет.

Ученые установили, что передовые беговые кроссовки с шипованной подошвой повышают скорость бега легкоатлетов на средних дистанциях.

Поясняется, что шипованные кроссовки нового типа, также называемые супершиповками, принялись использоваться в профессиональном спорте пять лет назад.

Дело в том, что такая обувь имеет более толстый, упругий и гибкий средний слой подошвы с жесткой пластиной из углеродного волокна.

Во время опытов специалисты сравнили различные конструкции супершиповок с традиционной шипованной обувью для бега, отличающейся легкой конструкцией с минимальной амортизацией и отсутствием дополнительных элементов жесткости.

В итоге оказалось, что различные конструкции супершиповок улучшали скорость бега в среднем на 2%, варьируясь в диапазоне от 1,8 до 3,1%.

Уточняется, что такой эффект был заметен в забегах на средние дистанции в 800 и 1500 метров.

Выяснилось, что супершиповки дают возможность бегунам делать более широкие шаги, совершая на 17-21 шаг меньше по сравнению с соперниками в обычных шиповках.

Резюмируется, что 2% прибавки в скорости могут иметь решающее значение в борьбе за лидерство на спортивных соревнованиях высокого уровня.

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