Ученые выяснили о происхождении жизни на Земле кое-что новое

Международная группа экспертов из Китая, Великобритании и Франции узнала о происхождении жизни на Земле кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты выяснили время появления на нашей планете сложных организмов.

Указывается, что произошло это приблизительно на полтора миллиарда лет раньше, чем полагалось до этого.

Ранее считалось, что первые простейшие животные возникли на нашей планете не ранее 635 миллионов лет назад.

Сейчас же ученые выявили следы гораздо более древней экосистемы в бассейне Франсвилля, недалеко от современного Габона в Африке. Согласно их оценкам, эта экосистема существовала около 2,1 миллиарда лет назад.

Поясняется, что в результате столкновения и слияния древних континентальных платформ возникло мелководное внутренне море, богатое питательными веществами, что создало локальную среду, в которой фотосинтез цианобактерий активно продолжался длительное время, насытив воду кислородом.

Добавляется, что сочетание подобных условий дало организмам достаточно энергии для увеличения размеров тела и развития более сложного поведения.

Резюмируется, что со временем первичная экосистема исчезла, но через полтора миллиарда лет произошел второй этап эволюции, благодаря которому сложная жизнь стала повсеместной.

Ранее австралийцы нашли минералы, которым почти 3,5 миллиарда лет.