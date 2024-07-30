В ЕС отреагировали на решение Венгрии упростить въезд для россиян

Решение Венгрии ослабить визовые ограничения для российских туристов — это «открытая дверь для шпионов», и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры. Об этом заявил глава крупнейшей партии Европарламента Европейская народная партия Манфред Вебер, пишет Financial Times.

По его словам, выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает «серьезные опасения относительно национальной безопасности».

Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре. Политик также призвал ЕС принять строгие меры по защите целостности Шенгенской зоны.

Евродепутат считает, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии «сомнительна», и предупредил, что она может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности».

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов.