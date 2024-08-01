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Новости > Стало известно, как погода влияет на психику человека

Стало известно, как погода влияет на психику человека

Александр Панько
01.08.24 15:03
58
Стало известно, как погода влияет на психику человека

Российский психолог Дарья Дугенцова поведала о том, как погода влияет на психику человека. Она рассказала о взаимосвязи.

Так, по ее словам, жара оказывает наиболее негативный эффект: доказано, что от высоких температур психика сильно страдает.

Отмечается, что в подобных условиях люди с психиатрическими диагнозами чувствуют себя намного хуже.

Дело в том, что при наличии психиатрических диагнозов в жаркую погоду симптомы усиливаются.

Впрочем, как сказано, страдают и здоровые люди страдают: у них снижается продуктивность, работоспособность, люди становятся злыми и раздражительными.

Поясняется: «Снижается устойчивость к стрессу. Организм работает на износ, поэтому человеку сложнее противостоять неприятным ситуациям».

Специалист дает совет: чтобы справиться с ухудшением состояния из-за жары, следует соблюдать баланс между отдыхом и работой. Нужно следить за своим здоровьем и прислушиваться к организму перед тем, как брать на себя дополнительные обязанности.

Ранее британский медик рассказал, как не умереть от теплового удара.

Тэги: погода, здоровье, мир, психика, погодные условия

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