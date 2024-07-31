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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы обнаружили коронавирус у диких животных

Американцы обнаружили коронавирус у диких животных

Александр Панько
31.07.24 13:58
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Американцы обнаружили коронавирус у диких животных

Эксперты из Вирджинского политехнического института в США выявили коронавирус у диких животных. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что SARS-CoV-2 широко распространен среди оленьих хомячков, виргинских опоссумов, енотов, сурков, флоридских кроликов и летучих мышей вида красный волосатохвост.

В ходе работы ученые оценили пробы, взятые из носовых, ротовых полостей и крови 23 различных видов животных.

Уточняется, что места сбора образцов включали как жилые районы с высокой активностью людей, так и удаленные природные территории.

В итоге коронавирус обнаружили у шести видов животных, а антитела к инфекции выявили у пяти видов.

Сообщается, что проведенное генетическое исследование подтвердило присутствие в организме животных и выявило уникальные мутации, сходные с теми, которые циркулируют среди людей.

Американцы отмечают, что их открытие говорит о передаче вируса от человека к животным.

Информируется, что уровень заражения был наиболее высоким у животных, пойманных вблизи пешеходных троп и общественных мест.

Добавляется, что заразу обнаружили

Резюмируется, что SARS-CoV-2, присутствующий в организме одного опоссума, содержал недавно обнаруженные мутации, которые могут повлиять на риск заражения человека вирусом и на иммунный ответ.

Ранее мы писали, что в Нидерландах умер пациент, 613 дней болевший COVID-19.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, коронавирус

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