Американцы обнаружили коронавирус у диких животных

Эксперты из Вирджинского политехнического института в США выявили коронавирус у диких животных. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что SARS-CoV-2 широко распространен среди оленьих хомячков, виргинских опоссумов, енотов, сурков, флоридских кроликов и летучих мышей вида красный волосатохвост.

В ходе работы ученые оценили пробы, взятые из носовых, ротовых полостей и крови 23 различных видов животных.

Уточняется, что места сбора образцов включали как жилые районы с высокой активностью людей, так и удаленные природные территории.

В итоге коронавирус обнаружили у шести видов животных, а антитела к инфекции выявили у пяти видов.

Сообщается, что проведенное генетическое исследование подтвердило присутствие в организме животных и выявило уникальные мутации, сходные с теми, которые циркулируют среди людей.

Американцы отмечают, что их открытие говорит о передаче вируса от человека к животным.

Информируется, что уровень заражения был наиболее высоким у животных, пойманных вблизи пешеходных троп и общественных мест.

Добавляется, что заразу обнаружили

Резюмируется, что SARS-CoV-2, присутствующий в организме одного опоссума, содержал недавно обнаруженные мутации, которые могут повлиять на риск заражения человека вирусом и на иммунный ответ.

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