Британцы решили извечную проблему крапивы

Эксперты из медицинского центра Виктории в Великобритании заявили, что решили извечную проблему крапивы. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что листья щавеля или салата-латука отлично помогают снять жжение и зуд после ее укусов.

В проведенном опыте участвовали девять здоровых врачей отделения неотложной помощи.

Добровольцам несколько раз провели по коже на предплечьях стеблями свежесобранной крапивы.

Указывается, что области ожога обработали двумя листьями щавеля или салата-латука путем растирания.

Уточняется, что подопытные не знали, какое из двух растений контактировало с кожей на каждой руке. Их попросили угадать, какую руку обрабатывали щавелем. Кроме этого люди оценили эффективность лечения в соответствии с уровнем дискомфорта, ощущаемого на каждом из двух участков кожи, по шкале от одного до пяти (ноль – отсутствие дискомфорта, а пять – максимально возможный дискомфорт).

Примечательно, что трое медиков верно указали, какую руку обрабатывали щавелем, трое ошиблись, а остальные были неспособны узнать, какое средство применялось.

Информируется, что среднее абсолютное снижение показателя зуда через пять минут после обработки составило три балла для щавеля и два балла для салата-латука.

В то же время, дискомфорт от таких укусов снижался в течение пятнадцати-двадцати минут при применении как щавеля, так и латука.

Говорится, что возможно, бездействие принесло бы облегчение так же быстро.

Сказано, втирание листьев щавеля или латука может быть полезно для детей, которые не готовы долго мириться с дискомфортом и болью.

Резюмируется, что такой терапевтический эффект обусловлен охлаждающими и успокаивающими свойствами сока, испаряющегося из измельченных листьев.

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