Ученые уверяют, что знают, как остановить облысение

Эксперты из университета Шеффилда в Великобритании и Пакистанского университета COMSATS говорят, что знают, как остановить облысение. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили, что присутствующий в организме натуральный сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) способствует росту волос.

Во время опытов с использованием лабораторных мышей удалось узнать, что данный сахар столь же эффективен, как и коммерческий препарат для восстановления волос миноксидил (Рогейн), при восстановлении шерсти у лысеющих животных.

Сперва ученые просто хотели узнать, способен ли сахар 2dDR помочь ускорить заживление ран.

Указывается, что после нанесения 2dDR на кожу грызунов в виде геля оказалось, что рост волос на обработанных участках ускорился, а толщина и густота волосяных стержней значительно повысилась.

Также выяснилось, что такой благоприятный эффект был обусловлен способностью 2dDR стимулировать рост новых кровеносных сосудов, питающий волосяные фолликулы.

Было также установлено, что после двадцати дней применения геля на основе сахара и миноксидила волосяной покров у мышей с облысением по мужскому типу восстановился на 80–90%.

Резюмируется, что в будущем средства на основе 2-дезокси-D-рибозы могут войти в клиническую практику при лечении алопеции.

Ранее тайцы заявили, что наконец-то нашли средство от облысения.